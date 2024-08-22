СМИ: Гросси допустил возможность повреждения Курской АЭС при нападении ВСУ
22 августа 202401:01
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию на следующей неделе, сообщает Financial Times.
По данным газеты, он «очень серьёзно» оценивает риск повреждения АЭС в результате нападения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.
В рамках визита Гросси также оценит состояние подъездных путей к станции на фоне разрушения ВСУ мостов через реку Сейм.
Ранее Министерство обороны РФ заявило о подготовке Украиной провокации на Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru