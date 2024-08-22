СМИ: Гросси допустил возможность повреждения Курской АЭС при нападении ВСУ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию на следующей неделе, сообщает Financial Times.

В МАГАТЭ подтвердили готовность Гросси посетить Курскую АЭС

По данным газеты, он «очень серьёзно» оценивает риск повреждения АЭС в результате нападения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.

В рамках визита Гросси также оценит состояние подъездных путей к станции на фоне разрушения ВСУ мостов через реку Сейм.

Ранее Министерство обороны РФ заявило о подготовке Украиной провокации на Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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