В МАГАТЭ подтвердили готовность Гросси посетить Курскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность своего главы Рафаэля Гроссии посетить Курскую атомную электростанцию в ближайшее время, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред РФ в Вене: Приглашение главы МАГАТЭ на Курскую АЭС является своевременным шагом

«Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро», - отметил дипломат.

По его словам, глава МАГАТЭ без промедления отреагировал на приглашение Москвы посетить Курскую АЭС.

Ранее Министерство обороны РФ заявило о подготовке Украиной провокации на Курской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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