В МАГАТЭ подтвердили готовность Гросси посетить Курскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность своего главы Рафаэля Гроссии посетить Курскую атомную электростанцию в ближайшее время, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро», - отметил дипломат.
По его словам, глава МАГАТЭ без промедления отреагировал на приглашение Москвы посетить Курскую АЭС.
Ранее Министерство обороны РФ заявило о подготовке Украиной провокации на Курской АЭС, напоминает «Радиоточка НСН».
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