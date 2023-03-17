СМИ: гранату «Ф-1» нашли у жилого дома в Крылатском

Telegram-канал SHOT сообщает, что у жилого дома на Осеннем бульваре в московском Крылатском нашли гранату «Ф-1».

Жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы

По данным канала, похожий на гранату предмет лежит без чеки на безопасном расстоянии от людей.

«Полицейские оцепили территорию. Ждут сапёров», - говорится в сообщении.

Ранее в Домодедово задержали мужчину в камуфляже и предположительно с гранатой «Ф-1», сообщает НСН.

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ФОТО: граната
ТЕГИ:ПроисшествиеМоскваГраната

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