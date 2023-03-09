Жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы

За последние сутки жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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Власти призывают граждан не принимать посылки от незнакомцев. Во всех случаях людям доставляли курьерские отправления от незнакомого адресата. Внутри посылок были записки с угрозами, говорят власти. Отмечается, что предметы не содержали взрывчатых веществ. Спецслужбы держат ситуацию под контролем.

Жителей области просят при обнаружении подозрительных предметов не прикасаться к ним и сообщать об этом в правоохранительные органы.

Ранее три жительницы Липецка получили цветы с муляжами гранат. Среди них оказалась помощник прокурора Советского района.

Напомним, ранее граната на двери жилого дома в Москве оказалась муляжом.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Бомба
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