Жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы

Власти призывают граждан не принимать посылки от незнакомцев. Во всех случаях людям доставляли курьерские отправления от незнакомого адресата. Внутри посылок были записки с угрозами, говорят власти. Отмечается, что предметы не содержали взрывчатых веществ. Спецслужбы держат ситуацию под контролем.

Жителей области просят при обнаружении подозрительных предметов не прикасаться к ним и сообщать об этом в правоохранительные органы.

Ранее три жительницы Липецка получили цветы с муляжами гранат. Среди них оказалась помощник прокурора Советского района.

Напомним, ранее граната на двери жилого дома в Москве оказалась муляжом.

