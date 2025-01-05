СМИ: Готовивший теракт в Екатеринбурге рассматривал несколько целей
Один из задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге подростков заявил, что рассматривалось несколько целей, сообщает RT.
По словам злоумышленника, изготовленную взрывчатку планировалось «протестировать».
«Я в дальнейшем рассматривал, какие могут быть цели для того, чтобы эти взрывчатые вещества использовать», — заявил несовершеннолетний.
Ранее ФСБ России задержала четверых граждан РФ 2007 и 2008 годов рождения, готовивших теракт в общественном месте в Екатеринбурге. Они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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