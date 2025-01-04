ФСБ: Четверо подростков задержаны за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга

ФСБ России задержала четверых граждан РФ 2007 и 2008 годов рождения, готовивших теракт в общественном месте в Екатеринбурге, сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что задержанные являются приверженцами запрещенной в России террористической организации. Двое из них оказались причастными к поджогу авто ГУ МВД России по Свердловской области.

У задержанных изъяли компоненты для взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело. Двое задержанных дали признательные показания.

Ранее ФСБ России ликвидировала в Запорожской области украинца, готовившего теракт по заданию ГУР Украины, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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