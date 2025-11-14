ФСБ предотвратила теракт против одного из российских высших чиновников
ФСБ предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины теракт против одного из высших должностных лиц России. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Преступление намеревались совершить при посещении чиновником захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище. Для подготовки теракта Киев завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян, задержанных в Москве. Кроме того, к преступлению был привлечен проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов 1979 г. р., разыскиваемый в России за убийство и незаконный оборот оружия.
Правоохранители изъяли у фигурантов средства связи с подтверждающей подготовку теракта перепиской задержанных и сотрудника украинских спецслужб. Также была изъята замаскированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью удаленного управления и передачи данных за границу, использовавшаяся при подготовке преступления.
Как отметили в ФСБ, Украина под руководством западных спецслужб готовит аналогичные теракты в других регионах России.
Ранее правоохранители предотвратили покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве, пишет Ura.ru.
