СМИ: Главу УФНС по ЯНАО задержали за взятку в виде Porsche Cayenne
Начальник управления ФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яна Калюжина была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Лента.ру»
По мнению следователей, начальник УФНС обещала помочь исключить сумму недоимки из решения выездной налоговой проверки, а также не привлекать к ответственности одну из нефтегазовых компаний региона.
Отмечается, что в качестве взятки Калюжина получила люксовый кроссовер Porsche Cayenne, стоимость которого оценивается в более чем 10 млн рублей.
«Чиновница была задержана в своём доме для проведения следственных действий», - говорится в сообщении.
Ранее экс-следователь столичного главка Следственного комитета Марат Тамбиев был приговорен к 16 годам лишения свободы по делу о получении рекордной взятки в биткоинах, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru