СМИ: Главу УФНС по ЯНАО задержали за взятку в виде Porsche Cayenne

По мнению следователей, начальник УФНС обещала помочь исключить сумму недоимки из решения выездной налоговой проверки, а также не привлекать к ответственности одну из нефтегазовых компаний региона.

Отмечается, что в качестве взятки Калюжина получила люксовый кроссовер Porsche Cayenne, стоимость которого оценивается в более чем 10 млн рублей.

«Чиновница была задержана в своём доме для проведения следственных действий», - говорится в сообщении.

Ранее экс-следователь столичного главка Следственного комитета Марат Тамбиев был приговорен к 16 годам лишения свободы по делу о получении рекордной взятки в биткоинах, сообщает РЕН ТВ.

