Суд продлил арест кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке

В материале уточняется, что Кузнецов на должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ получил крупную сумму денег от «представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу».

Заседание проходило в закрытом режиме. Кузнецов пробудет под арестом до 12 января 2025 года.

Ранее суд отправил экс-замначальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака под домашний арест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

