Суд продлил арест кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке

Военный суд Москвы продлил арест сроком на три месяца начальнику кадрового главка Минобороны РФ Юрию Кузнецову по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Суд арестовал мэра Избербаша до 30 ноября за взятку в размере 3,9 млн рублей

В материале уточняется, что Кузнецов на должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ получил крупную сумму денег от «представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу».

Заседание проходило в закрытом режиме. Кузнецов пробудет под арестом до 12 января 2025 года.

Ранее суд отправил экс-замначальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака под домашний арест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:МинобороныСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры