Суд продлил арест кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке
Военный суд Москвы продлил арест сроком на три месяца начальнику кадрового главка Минобороны РФ Юрию Кузнецову по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщило РЕН ТВ.
В материале уточняется, что Кузнецов на должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ получил крупную сумму денег от «представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу».
Заседание проходило в закрытом режиме. Кузнецов пробудет под арестом до 12 января 2025 года.
Ранее суд отправил экс-замначальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака под домашний арест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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