СМИ: Гимнаст из Китая сорвался с высоты в Большом Московском цирке

По данным СМИ, при падении артист ударился об бордюр. Гимнаста госпитализировали. Предварительно, у него компрессионный перелом позвоночника.

Telegram-канал Baza отмечает, что акробат из Китая потерял равновесие и упал с плеч своего земляка во время исполнения номера на велосипеде.



Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил НСН, что Большой Московский государственный цирк окажет всестороннюю поддержку пострадавшему во время циркового выступления гимнасту из Эфиопии, однако его здоровью ничто не угрожает — серьезных травм артист не получил, его выпишут из НИИ скорой помощи имени Склифосовского максимум через пару дней.

