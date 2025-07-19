СМИ: Гимнаст из Китая сорвался с высоты в Большом Московском цирке
Гимнаст из Китая сорвался с высоты трех метров во время представления в Большом Московском цирке, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, при падении артист ударился об бордюр. Гимнаста госпитализировали. Предварительно, у него компрессионный перелом позвоночника.
Telegram-канал Baza отмечает, что акробат из Китая потерял равновесие и упал с плеч своего земляка во время исполнения номера на велосипеде.
Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил НСН, что Большой Московский государственный цирк окажет всестороннюю поддержку пострадавшему во время циркового выступления гимнасту из Эфиопии, однако его здоровью ничто не угрожает — серьезных травм артист не получил, его выпишут из НИИ скорой помощи имени Склифосовского максимум через пару дней.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова рассказала, что рэпер Птаха записал трек на ее стихи
- Две фуры столкнулись в Омской области, погибли двое
- СМИ: Гимнаст из Китая сорвался с высоты в Большом Московском цирке
- ВСУ ударили по многоэтажке в Киевском районе Донецка
- Блогер Адушкина призналась, что не покупала «того самого» Лабубу
- Российские средства ПВО перехватили и сбили 14 БПЛА ВСУ
- «Приятный бонус»: Катя Адушкина о первом миллиарде просмотров на YouTube
- Четыре человека погибли в ДТП под Пензой
- Дата выхода мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» снова перенесли
- Марк Розовский готовит спектакль про драматурга XIX века Сухово-Кобылина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru