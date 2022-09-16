СМИ: Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в Луганске

Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в Луганске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В центре Луганска прогремел взрыв

Ранее стало известно, что в здании Генпрокуратуры ЛНР в центре столицы республики прогремел взрыв. По данным СМИ, его эпицентр находился в кабинете Горенко. Народная милиция ЛНР сообщила, что в здании ГП сработало самодельное взрывное устройство, по предварительной информации, был совершен теракт.

По данным «112», в результате взрыва пострадала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко. На месте происшествия работают оперативные службы.

О гибели Горенко также сообщает Telegram-канал WarGonzo. По данным источника в силовых структурах, генпрокурор скончался от ранений, полученных при взрыве.

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ФОТО: t.me/marochkolive
ТЕГИ:ГенпрокуратураСмертьВзрывЛуганскЛНР
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