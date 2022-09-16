СМИ: Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в Луганске
Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в Луганске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее стало известно, что в здании Генпрокуратуры ЛНР в центре столицы республики прогремел взрыв. По данным СМИ, его эпицентр находился в кабинете Горенко. Народная милиция ЛНР сообщила, что в здании ГП сработало самодельное взрывное устройство, по предварительной информации, был совершен теракт.
По данным «112», в результате взрыва пострадала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко. На месте происшествия работают оперативные службы.
О гибели Горенко также сообщает Telegram-канал WarGonzo. По данным источника в силовых структурах, генпрокурор скончался от ранений, полученных при взрыве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов
- Минобороны РФ заявило о 400 убитых и раненых бойцах ВСУ
- Экс-депутат заявил, что у РФ есть основания для объявления войны Украине
- Минобороны РФ заявило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
- Лидеры стран ШОС приняли самаркандскую декларацию
- В Киргизии подсчитали число пострадавших в результате конфликта с Таджикистаном
- Власти Новой Каховки сообщили о 10 взрывах над городом
- Познер опроверг информацию о своей госпитализации
- Шольц намекнул на пересмотр границ ФРГ с Польшей после требований о репарациях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru