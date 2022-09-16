В центре Луганска прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре Луганска, передает ТАСС.

Съемочная группа телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожье

По данным корреспондента агентства, инцидент произошел, предположительно, у здания Генеральной прокуратуры Луганской народной республики.

При этом РИА Новости сообщает, что взрыв произошел в самом здании Генпрокуратуры. По информации агентства, район оцеплен.

Данные о взрыве в здании ГП ЛНР подтверждает офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

«По предварительным данным есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРВзрывЛуганск
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