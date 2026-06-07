СМИ: Бербок хотят вызвать в Бундестаг из-за провала ФРГ на выборах в ООН

По данным издания, это связано с неудачным участием Германии в выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. На голосовании в ГА ООН Берлину не хватило голосов для получения места. Из необходимых 127 голосов удалось набрать только 104.

Депутаты считают данный факт «позорным поражением». Они указали на необходимость, чтобы Бербок, которая руководила внешнеполитическим ведомством в 2021–2025 годах, дала показания в комитете по международным делам.

Министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц заявил, что предыдущие успешные кампании по избранию в Совбез ООН при экс-канцлере Ангеле Меркель тщательно готовились, и призвал не винить действующий кабинет Фридриха Мерца, который находится у власти чуть более года.

Немецкий политолог Александр Рар сказал НСН, что неудача Германии в получении статуса временного члена Совбеза ООН — это серьёзный имиджевый удар, который спровоцирует вопросы внутри страны.

