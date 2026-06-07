Минюст США: Трамп может снести статую Свободы бульдозером

Суд не вправе помешать действиям американского президента Дональда Трампа по строительству бального зала Белого дома, сообщает Politico со ссылкой на юриста Минюста США Яакова Рота.

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Об этом он заявил в ходе апелляционных слушаний. По его словам, проект зашел слишком далеко и затрагивает интересы национальной безопасности. Судья Патриция Миллетт спросила Рота, означает ли позиция американской администрации, что суды не смогут вмешаться, если правительству удастся оперативно реализовать спорный проект. «Если правительство решит очень быстро снести бульдозером статую Свободы <...> ничего нельзя будет сделать?» — спросила она. Эксперт ответил утвердительно.

Ранее Трамп начал строить бальный зал на территории Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСША

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