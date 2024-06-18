СМИ: Гендиректора производителя фасоли задержали по делу о массовом отравлении

«По делу об отравлениях задержан Анатолий Шин — гендиректор фирмы ООО "Савон-К", которая производила консервированную фасоль для салатов», — рассказал источник агентства.

По его словам, в офисе организации прошли обыски.

Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Известно, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Москве в рамках расследования уголовного дела о производстве, хранении, сбыте товаров и продукции либо выполнении работ (оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности, задержали трех человек: по данным СМИ, это гендиректор «Кухни на районе», коммерческий директор и глава отдела качества поставщика продуктов.

