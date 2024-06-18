СК: В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении

В столичные больницы обратились более сотни горожан с признаками пищевого отравления, все они заказывали продукты через службы доставки в компании «Кухня на районе», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщала ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова, к медикам обратился 121 человек с симптомами, которые могут свидетельствовать о ботулизме, 30 пациентов находятся в реанимации, пишет Ura.ru. Следком расследует дело о производстве, хранении, сбыте товаров и продукции (выполнении работ или оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности.

«Задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — указали в СК.

Деятельность организаций была приостановлена после обысков. Правоохранители установили множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, в компаниях не было документов со сроками годности, не выполнялась программа производственного контроля, отсутствовали протоколы лабораторных испытаний и контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и продукции.

По данным ТАСС, в рамках уголовного дела задержали генерального директора «Кухни на районе». В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает о задержании коммерческого директора и главы отдела качества поставщика продуктов.

