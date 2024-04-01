Суд в Москве арестовал экс-главу «СКА Арены» в Петербурге
Мещанский районный суд российской столицы отправил под стражу бывшего генерального директора «СКА Арены» в Санкт-Петербурге Игоря Забирана. Его обвиняют в растрате или присвоении в составе организованной группы или в особо крупном размере.
Забиран возглавлял компанию «МТЭР Санкт-Петербург», затем занял пост руководителя управления заказчика комитета по энергетике Северной столицы. В 2015 он перешел на работу в «Ленэнерго», где перед уходом через два года занимал должность заместителя руководителя по капитальному строительству и инвестиционной деятельности.
В конце 2018-го Забирана назначили советником тогда еще временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В дальнейшем Игорь Забиран возглавил компанию «СКА Арена», с которой город заключил концессионное соглашение на создание спортивного комплекса путём реконструкции старого здания.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 31 января 2020 года при разборке кровли объект почти полностью разрушился. В результате ЧП погиб рабочий. Издание «Фонтанки» утверждает, что арест Забирана связан с уголовным делом в отношении бывшего заместителя губернатора Петербурга Владимира Лавленцева, которому следствие вменяет крупное мошенничество. Последний одно время руководил компанией, задействованной в строительстве «СКА Арены».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru