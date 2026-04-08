СМИ: Геджухскую плотину в Дагестане не обслуживали годами
Восстановление разрушенной потопом инфраструктуры Дагестана займёт около 10 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
К ливням добавился снег, который выпал в республике впервые за 30 лет — из-за него прорвало Геджухскую плотину, которую не обслуживали. Несмотря на угрозу обрушения, отчёты о состоянии сооружения за последние годы отсутствуют. При строительстве также не учли возможное затопление.
Таяние снега и дожди привели к прорыву дамбы. Кроме того, переполнились ливнёвки советских времен в Махачкале и Каспийске, которые окружены горами. На восстановление домов, дорог, ферм и прочего уйдёт не меньше 10 лет. В настоящее время эксперты не могут оценить ущерб в полном размере.
Всего за время наводнения погибли шесть человек, ещё больше шести тысяч жителей Дагестана пострадали. Развёрнуты 55 пунктов временного размещения, в которых размещены около 700 человек.
Из-за сильных осадков повреждения получили более 6 тысяч жилых домов. Пострадали как частные, так и многоквартирные дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
