СМИ: Геджухскую плотину в Дагестане не обслуживали годами

К ливням добавился снег, который выпал в республике впервые за 30 лет — из-за него прорвало Геджухскую плотину, которую не обслуживали. Несмотря на угрозу обрушения, отчёты о состоянии сооружения за последние годы отсутствуют. При строительстве также не учли возможное затопление.

Таяние снега и дожди привели к прорыву дамбы. Кроме того, переполнились ливнёвки советских времен в Махачкале и Каспийске, которые окружены горами. На восстановление домов, дорог, ферм и прочего уйдёт не меньше 10 лет. В настоящее время эксперты не могут оценить ущерб в полном размере.

Всего за время наводнения погибли шесть человек, ещё больше шести тысяч жителей Дагестана пострадали. Развёрнуты 55 пунктов временного размещения, в которых размещены около 700 человек.

Из-за сильных осадков повреждения получили более 6 тысяч жилых домов. Пострадали как частные, так и многоквартирные дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

