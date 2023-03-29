СМИ: газопровод взорвался в Свердловской области

В городском округе Пелым Свердловской области на газопроводе произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Шахита Алиева.

В одном из домов Москвы при пожаре спасли 11 человек

По информации агентства, в результате инцидента никто не пострадал.

Газоснабжение жителей не нарушено, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в одной из многоэтажек произошел пожар с взрывом.

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ТЕГИ:ВзрывСвердловская ОбластьГазопровод

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