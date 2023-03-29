СМИ: газопровод взорвался в Свердловской области
29 марта 202321:58
В городском округе Пелым Свердловской области на газопроводе произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Шахита Алиева.
По информации агентства, в результате инцидента никто не пострадал.
Газоснабжение жителей не нарушено, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в одной из многоэтажек произошел пожар с взрывом.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Убыток Центробанка РФ вырос в 27 раз
- Наместника Киево-Печерской лавры из ПЦУ сравнили с Иудой
- Хакеров из Infraud Organization приговорили к условным срокам
- В Одессе демонтировали памятник Ленину
- СМИ: газопровод взорвался в Свердловской области
- Госдеп: США работают над сохранением ДСНВ
- Глава МАГАТЭ Гросси намерен обеспечить безопасность Запорожской АЭС
- Певица Наргиз продает в интернете права на свою песню за 123 тыс. руб.
- В Британии заговорили о крахе Украины после заявления Зеленского об Артемовске
- Власти Бурятии выясняют причины нанесения увечий актером на сцене театра
29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru