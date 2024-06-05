СМИ: ФСБ задержала бывшего летчика за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина России, который был завербован СБУ, сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона под псевдонимом «Малыш»

Как отмечается, мужчина до отставки был военным летчиком и сам предложил украинским спецслужбам себя в качестве инструктора для пилотов ВСУ.

В СБУ поручили ему сбор информации о аэропортах, расположенных в Московской и Калужской областях.

При выполнении задания, военного пенсионера задержали сотрудники ФСБ.

Ранее, взятые ФСБ на Херсонщине, шпионы СБУ помещены в СИЗО Крыма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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