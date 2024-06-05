СМИ: ФСБ задержала бывшего летчика за шпионаж в пользу Украины
5 июня 202411:37
Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина России, который был завербован СБУ, сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечается, мужчина до отставки был военным летчиком и сам предложил украинским спецслужбам себя в качестве инструктора для пилотов ВСУ.
В СБУ поручили ему сбор информации о аэропортах, расположенных в Московской и Калужской областях.
При выполнении задания, военного пенсионера задержали сотрудники ФСБ.
Ранее, взятые ФСБ на Херсонщине, шпионы СБУ помещены в СИЗО Крыма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Александра Вертинского
- В бассейне Балтийского моря начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops
- СМИ: Россияне заинтересовались арктической кухней
- В торговом центре на юго-востоке Москвы произошел пожар
- В ФРГ злоумышленник с ножом напал на политика «Альтернативы для Германии»
- СМИ: ФСБ задержала бывшего летчика за шпионаж в пользу Украины
- Под Артемовском нашли заготовленный с 2014 года украинский схрон с боеприпасами
- Умерла актриса из сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
- Неизвестный обстрелял посольство США в Ливане
- Сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru