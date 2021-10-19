СМИ: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски
ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя ведомства.
Причина визита американских правоохранителей в дом миллиардера не уточняется.
Телеканал напомнил, что Дерипаска входит в список российских олигархов и чиновников, на которых в апреле 2018 года были наложены санкции министерства финансов США.
Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 россиян. В данный чёрный список попал и Дерипаска.
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