СМИ: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски

ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя ведомства.

Причина визита американских правоохранителей в дом миллиардера не уточняется.

Телеканал напомнил, что Дерипаска входит в список российских олигархов и чиновников, на которых в апреле 2018 года были наложены санкции министерства финансов США.

Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 россиян. В данный чёрный список попал и Дерипаска.