Опубликован список из 35 россиян, попадающих под возможные санкции США
Высокопоставленные чиновники, бизнесмены и журналисты включены в санкционный список США в связи с «нарушением прав человека». Полный перечень публикует РИА Новости.
Ранее стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 россиян.
Так, в список США попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минздрава Михаил Мурашко, замглавы Минобороны Андрей Картаполов, экс-министр юстиции Павел Крашенинников, глава ЦИК Элла Памфилова.
Также под ограничения подпадают мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, санкции распространяются на руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСБ Александра Бортникова, главу ФСИН Александра Калашникова, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, экс-генпрокурора Юрия Чайку, прокурора Москвы Дениса Попова, главу управления транспорта в Службе экономической безопасности Виктора Гаврилова, главу челябинского управления ФСБ Дмитрия Иванова, руководителя управления МВД по Химкам Игоря Янчука, судью Химкинского райсуда Елену Морозову.
Ограничения коснутся и главу ВЭБ Игоря Шувалова, президента ВТБ Андрея Костина и вице-президента банка Дениса Бортникова, глав «Газпрома» и «Роснефти» Алексея Миллера и Игоря Сечина, руководителя «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Геннадия Тимченко.
Кроме того, под санкции подпадают глава Первого канала Константин Эрнст, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев.
Отметим, что законопроект комитета Конгресса имеет рекомендательный характер, непосредственное введение санкций будет зависеть от администрации Соединенных Штатов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- В России вновь зарегистрировали рекордные 820 смертей от COVID-19 за сутки
- Нарышкин назвал очередной ложью новое обвинение в адрес России по «делу Скрипалей»
- СМИ: Путин решит судьбу мандатов федеральной пятерки «Единой России» 27 сентября
- Опубликован список из 35 россиян, попадающих под возможные санкции США
- Владимирский суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу
- СМИ: В Екатеринбурге неизвестный по телефону угрожает Путину терактом
- ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье
- В МВД Украины рассказали о деталях покушения на помощника Зеленского
- Бали откроется для российских туристов не раньше декабря
- Американские сенаторы обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru