Опубликован список из 35 россиян, попадающих под возможные санкции США

Ранее стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 россиян.

Так, в список США попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минздрава Михаил Мурашко, замглавы Минобороны Андрей Картаполов, экс-министр юстиции Павел Крашенинников, глава ЦИК Элла Памфилова.

Также под ограничения подпадают мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, санкции распространяются на руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСБ Александра Бортникова, главу ФСИН Александра Калашникова, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, экс-генпрокурора Юрия Чайку, прокурора Москвы Дениса Попова, главу управления транспорта в Службе экономической безопасности Виктора Гаврилова, главу челябинского управления ФСБ Дмитрия Иванова, руководителя управления МВД по Химкам Игоря Янчука, судью Химкинского райсуда Елену Морозову.

Ограничения коснутся и главу ВЭБ Игоря Шувалова, президента ВТБ Андрея Костина и вице-президента банка Дениса Бортникова, глав «Газпрома» и «Роснефти» Алексея Миллера и Игоря Сечина, руководителя «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Геннадия Тимченко.

Кроме того, под санкции подпадают глава Первого канала Константин Эрнст, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев.

Отметим, что законопроект комитета Конгресса имеет рекомендательный характер, непосредственное введение санкций будет зависеть от администрации Соединенных Штатов.

