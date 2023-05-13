СМИ: еще один вертолет упал в Брянской области

По данным СМИ, борт рухнул в Унечском районе области неподалеку от деревни Волкустичи. Отмечается, что вертолет может быть заминирован. В связи с этим место падения оцепили, туда выдвинулись взрывотехники.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Брянской области, по предварительным данным, рухнули два вертолета и два самолета. Вреден план «Перхват»: разыскивают диверсантов, сбивших воздушные машины.

На данный момент власти региона подтвердили крушение только одного вертолета, передает «Радиоточка НСН».

