Энергоблоки Южно-Украинской АЭС были аварийно остановлены

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил об остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС.

Росатом и МАГАТЭ продолжат сотрудничать по Запорожской АЭС

«Южно-Украинская АЭС - аварийная остановка энергоблоков», - написал он.

Южно-Украинская АЭС, расположенная в Николаевской области, была построена в 1975-1982 годах.

Ранее Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России отказаться от Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rnpp.rv.ua
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