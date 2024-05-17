СМИ: Экспертиза не нашла проблем с тормозами у упавшего в Мойку автобуса
Автобус, который 10 мая упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге, был технически исправен. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники, знакомые с результатами технической экспертизы. После аварии водитель автобуса говорил, что у транспортного средства отказали тормоза.
ДТП произошло 10 мая в центре Петербурга. Рейсовый автобус №262 упал с Поцелуева моста в Мойку. В результате погибли семь пассажиров. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов выжил, позднее он был арестован. После аварии было возбуждено два уголовных дела.
В апреле текущего года водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшох Курбонов был участником еще одной автоаварии. По словам жительницы Санкт-Петербурга Анны Новгородовой, 11 апреля она ехала в машине со своей подругой на Звенигородской улице. Ее автомобиль остановился на светофоре, Курбонов в это время врезался в нее. Как отметил женщина, они поехали разбираться в отделение ГИБДД, где Курбонов заснул.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru