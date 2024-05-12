СМИ: водитель упавшего в Мойку автобуса был участником другого ДТП
В апреле текущего года водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшох Курбонов был участником другой автоаварии, сообщает 78.ru.
По словам жительницы Санкт-Петербурга Анны Новгородовой, 11 апреля она ехала в машине со своей подругой на Звенигородской улице. Ее автомобиль остановился на светофоре. Курбонов в это время врезался в нее.
Как отметил женщина, мужчина даже не извинился. Когда они поехали разбираться в отделение ГИБДД по Адмиралтейскому району, Курбонов там заснул.
Ранее очевидцы рассказали о спасении людей в ДТП на Мойке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов
- Беспилотник атаковал волгоградский НПЗ
- СМИ: водитель упавшего в Мойку автобуса был участником другого ДТП
- В Минобороны Украины призвали мобилизовать всю страну
- В Саратове произошла массовая драка в центре города
- В Тбилиси прошел самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах
- Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на МКАД
- Байден: Соглашение о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра
- СМИ: Украина использует иностранных наемников в качестве расходного материала
- Белоусов и Абрамченко не войдут в состав нового правительства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru