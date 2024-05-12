СМИ: водитель упавшего в Мойку автобуса был участником другого ДТП

По словам жительницы Санкт-Петербурга Анны Новгородовой, 11 апреля она ехала в машине со своей подругой на Звенигородской улице. Ее автомобиль остановился на светофоре. Курбонов в это время врезался в нее.

Как отметил женщина, мужчина даже не извинился. Когда они поехали разбираться в отделение ГИБДД по Адмиралтейскому району, Курбонов там заснул.

Ранее очевидцы рассказали о спасении людей в ДТП на Мойке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

