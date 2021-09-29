СМИ: в Санкт-Петербурге проходят обыски в офисах Group-IB

Полиция Санкт-Петербурга проводит обыски в офисах Group IB и других фирм, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что изымается вся документация, которая может представлять интерес для следствия.

Обыски прошли и в московском офисе Group IB. В пресс-службе компании отметили, что не знают причины оперативных мероприятий.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы до 27 ноября арестовал основателя компании Group-IB Илью Сачкова, который подозревается в госизмене.