СМИ: Экс-мэра Нового Уренгоя задержали за взятку

Отмечается, что чиновника задержали по подозрению в коррупции еще 1 июля, также по нескольким адресам прошли обыски. В рамках дела также были задержаны три человека, в том числе два предпринимателя. Всем задержанным должна быть избрана мера пресечения 3 июля.

Напомним, Воронов заявил в своем Telegram-канале, что уходит в отставку с поста мэра Нового Уренгоя, 28 июня. Город он возглавлял с 2020 года.

Ранее первого заммэра города Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о препятствии законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок.

