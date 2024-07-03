СМИ: Экс-мэра Нового Уренгоя задержали за взятку
Сотрудники полиции задержали экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что чиновника задержали по подозрению в коррупции еще 1 июля, также по нескольким адресам прошли обыски. В рамках дела также были задержаны три человека, в том числе два предпринимателя. Всем задержанным должна быть избрана мера пресечения 3 июля.
Напомним, Воронов заявил в своем Telegram-канале, что уходит в отставку с поста мэра Нового Уренгоя, 28 июня. Город он возглавлял с 2020 года.
Ранее первого заммэра города Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о препятствии законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru