В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова

Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров задержан по делу о препятствии законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, предприниматели сообщали о том, что они сталкивались с препятствиями в своей предпринимательской деятельности в области перевозок со стороны Ничипорова.

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Собеседник агентства отметил, что по утверждению предпринимателей, они вынуждены были платить Ничипорову за так называемую «защиту», однако когда они прекратили выплаты, он начал мешать их бизнесу.

В марте СУСК по Орловской области сообщил о жалобах орловских предпринимателей в СК России. Предприниматели утверждали, что должностное лицо администрации Орла требовало деньги для нормальной работы их бизнеса. После отказа выплат администрация односторонне расторгла с ними контракты на пассажирские перевозки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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