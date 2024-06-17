В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова

Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров задержан по делу о препятствии законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, предприниматели сообщали о том, что они сталкивались с препятствиями в своей предпринимательской деятельности в области перевозок со стороны Ничипорова.