В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова
Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров задержан по делу о препятствии законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, предприниматели сообщали о том, что они сталкивались с препятствиями в своей предпринимательской деятельности в области перевозок со стороны Ничипорова.
Собеседник агентства отметил, что по утверждению предпринимателей, они вынуждены были платить Ничипорову за так называемую «защиту», однако когда они прекратили выплаты, он начал мешать их бизнесу.
В марте СУСК по Орловской области сообщил о жалобах орловских предпринимателей в СК России. Предприниматели утверждали, что должностное лицо администрации Орла требовало деньги для нормальной работы их бизнеса. После отказа выплат администрация односторонне расторгла с ними контракты на пассажирские перевозки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова
- В Чехии заявили, что взрыв на полигоне не был вызван диверсией
- Суд в Москве заочно арестовал украинского военного по делу о терроризме
- Роспотребнадзор в Казани зарегистрировал шесть случаев подозрения на ботулизм
- Права на водку «Столичная» и «Московская» продали с торгов в Европе за €1,6 млн
- СМИ: У закрытого ИП актрисы Заворотнюк нашли долг в 140 тысяч рублей
- Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами
- СМИ: В Испании задержали готовивших атаку на футболистов «Реала» членов ИГ
- Минюст РФ признал «Германский исторический институт» нежелательной организацией
- В России заявили об отсутствии вклада саммита по Украине в мирные соглашения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru