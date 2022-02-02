СМИ: Экс-гендиректора Антипинского НПЗ задержали в Италии
Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко задержан в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Лисовиченко задержали в январе.
«Российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания, в настоящее время готовится запрос для его экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.
Экс-руководитель НПЗ находился в международном розыске с 2019 года. Лисовиченко обвиняют в использовании полномочий вопреки законным интересам организации. Ущерб, нанесенный экс-гендиректором Антипинскому НПЗ, оценивается в 35 млн рублей. Кроме того, Лисовиченко подозревают в продаже имущества завода на 18 млн рублей меньше реальной стоимости и ряде других связанных с банкротством НПЗ эпизодах. В июне 2020 года бывший гендиректор был заочно арестован.
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