Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, говорится в пресс-релизе регулятора.

Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует

Из заявления ЦБ следует, что с начала 2024 года российская экономика растет быстрее прогнозов.

Кроме того, Центробанк повысил прогноз по росту ВВП в 2024 году до 2,5–3,5%.

Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЦентробанкКлючевая Ставка

Горячие новости

Все новости

партнеры