Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%
26 апреля 202413:34
Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, говорится в пресс-релизе регулятора.
Из заявления ЦБ следует, что с начала 2024 года российская экономика растет быстрее прогнозов.
Кроме того, Центробанк повысил прогноз по росту ВВП в 2024 году до 2,5–3,5%.
Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru