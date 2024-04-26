Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Из заявления ЦБ следует, что с начала 2024 года российская экономика растет быстрее прогнозов.

Кроме того, Центробанк повысил прогноз по росту ВВП в 2024 году до 2,5–3,5%.

Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, отмечает RT.

