В Санкт-Петербурге задержан главврач клиники, в которой погибли три человека

Раннее стало известно, что в питерской клинике после обследования умерли три человека. По данным источника, причиной их смерти мог стать некачественный барий промышленного производства, который используется при рентгене глотки, пищевода и желудка. Другие источники утверждают, что перед обследованием пациентов вещество плохо разбавили.

Отмечается, что еще три человека до сих пор находятся в реанимации. Сейчас за их жизни борются врачи.