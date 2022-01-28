В Санкт-Петербурге задержан главврач клиники, в которой погибли три человека
В Санкт-Петербурге задержали главного врача «Городского консультативно-диагностического центра №1» Выборгского района, в котором после диагностики желудка скончались три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сейчас мужчину допрашивают в СК.
Раннее стало известно, что в питерской клинике после обследования умерли три человека. По данным источника, причиной их смерти мог стать некачественный барий промышленного производства, который используется при рентгене глотки, пищевода и желудка. Другие источники утверждают, что перед обследованием пациентов вещество плохо разбавили.
Отмечается, что еще три человека до сих пор находятся в реанимации. Сейчас за их жизни борются врачи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru