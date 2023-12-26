СМИ: Единственный наземный КПП на границе с Грузией закрыли из-за снегопадов

Единственный наземный КПП на российско-грузинской границе — Верхний Ларс — закрыт для всех видов транспорта уже третий день. Об этом в своем Telegram-канале заявил активист Николай Левшиц.

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По его словам, причиной тому стали продолжающиеся снегопады. Когда КПП возобновит работу, неизвестно. По словам автора Telegram-канала, через границу пытаются проехать более тысячи автомобилей.

Напомним, единственную сухопутную дорогу из России в Грузию — Военно-Грузинскую дорогу — уже перекрывали из-за непогоды в конце ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СнегопадГраницаГрузияРоссия

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