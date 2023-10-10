Движение на Крымском мосту перекрыли на семь часов для проведения работ
10 октября 202310:16
На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Перекрытие было запланировано, о чем сообщалось накануне. Водителей просили заранее планировать свои поездки и следить за обновлением информацией.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что к 1 ноября планируется заменить второе пролетное строение Крымского моста и полностью открыть движение, напоминает RT.
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- Движение на Крымском мосту перекрыли на семь часов для проведения работ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru