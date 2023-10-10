Движение на Крымском мосту перекрыли на семь часов для проведения работ

На Крымском мосту на семь часов перекрыли движение автотранспорта, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

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Перекрытие было запланировано, о чем сообщалось накануне. Водителей просили заранее планировать свои поездки и следить за обновлением информацией.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что к 1 ноября планируется заменить второе пролетное строение Крымского моста и полностью открыть движение, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:АвтомобилистыКрымПерекрытие ДвиженияКрымский Мост

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