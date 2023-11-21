Единственную сухопутную дорогу из России в Грузию перекрыли из-за непогоды

Отмечается, что движение перекрыто на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России. Ограничения действуют с 20:40 21 ноября по местному времени до особого распоряжения.

Отмечается, что погранично-пропускной пункт «Казбеги» — «Верхний Ларс» — единственный действующий пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Ранее сообщалось о перекрытии трассы Великий Новгород — Псков из-за прорыва канализации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

