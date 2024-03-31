СМИ: В Махачкале и Каспийске ввели режим КТО

В двух районах Махачкалы и Каспийске введен режим контртеррористической операции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Оперативные мероприятия проводятся в Ленинском и Советском районе Махачкалы, а также в Каспийске.

Подробности выясняются.

Ранее в Ингушетии отменили режим контртеррористической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТерроризмМахачкала

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