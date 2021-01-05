СМИ: Двое жителей Норвегии умерли после прививки от COVID-19

Двое жителей дома престарелых в Норвегии скончались после прививки от коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что пожилые люди умерли через несколько дней после вакцинации. Агентство лекарственных средств начало проверку. Кроме того, расследованием инцидента займётся норвежский институт национального здравоохранения.

По словам представителя агентства Стейнара Мадсена, специалисты выяснят, есть ли связь между прививкой и кончиной пожилых людей, или же это случайное совпадение.

Ранее СМИ сообщали о неожиданной смерти медика из Португалии после прививки вакциной Pfizer и BioNTech.

