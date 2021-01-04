СМИ: Врач из Португалии внезапно умерла после прививки от COVID-19
Медик из Португалии неожиданно скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, погибшая 41-летняя Соня Асеведо работала педиатром в институте онкологии в Порту. Медик умерла 1 января через 48 часов после прививки.
По словам отца погибшей, у Асеведо не было никаких проблем со здоровьем, и медик не жаловалась на побочные эффекты от вакцины. Причины смерти будут выяснены после вскрытия.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии 91-летний пациент умер после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech. По данным медиков, у умершего имелись несколько серьёзных заболеваний, и связь между смертью пациента и вакцинацией маловероятна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
- СМИ: Врач из Португалии внезапно умерла после прививки от COVID-19
- Новак выразил надежду на восстановление спроса на нефть в 2021 году
- Путин во вторник проведёт первое публичное совещание в новом году
- Учёные в ЮАР экстренно проверяют действие вакцин на новый штамм COVID-19
- Мексика предложила политическое убежище основателю Wikileaks Ассанжу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru