СМИ: Врач из Португалии внезапно умерла после прививки от COVID-19

Медик из Португалии неожиданно скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, погибшая 41-летняя Соня Асеведо работала педиатром в институте онкологии в Порту. Медик умерла 1 января через 48 часов после прививки.

По словам отца погибшей, у Асеведо не было никаких проблем со здоровьем, и медик не жаловалась на побочные эффекты от вакцины. Причины смерти будут выяснены после вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии 91-летний пациент умер после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech. По данным медиков, у умершего имелись несколько серьёзных заболеваний, и связь между смертью пациента и вакцинацией маловероятна.

