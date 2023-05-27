Беспилотник рухнул в Тверской области

В Андреапольском округе Тверской области рухнул дрон, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне в Псковской области украинские беспилотники атаковали нефтепровод. В результате взрыва беспилотника повреждено административное здание нефтепровода около деревни Литвиново.

Ранее украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГО "Український мілітарний центр"
ТЕГИ:Тверская ОбластьБеспилотники

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