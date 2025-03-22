СМИ: Двое свидетелей покинули «Крокус» вместе с террористами и увидели их побег
Двое свидетелей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье рассказали, что покинули горящее здание одновременно с террористами и видели, как преступники уезжают с места ЧП на автомобиле. Об этом сообщает «Лента.ру».
Евгения, которая смогла выжить 22 марта 2024 года во время теракта, рассказала изданию, что она вместе со своим супругом спряталась в VIP-ложе, когда террористы открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник» в зале «Крокуса». По ее словам, стрельба не прекращалась. Но, когда преступники подожгли зал, и раздался звук сигнализации, она вместе с мужем убежала из помещения.
Выжившая девушка добавила, что они направились к тому входу, откуда пришли. По ее словам, изначально там была закрыта дверь, но позже ее удалось открыть сильным толчком. После этого, поделилась Евгения, они в первый раз лично увидели террористов, но те не отреагировали на них, так как, вероятно, уже собирались покинуть здание, смешавшись с толпой.
По ее словам, когда они вышли из «Крокус Сити Холла», то заметили, что в этот момент на улице еще не было представителей спецслужб, кроме машины ЧОПа.
«Мы побежали к выходу, супруг обратил внимание на людей в разгрузочных жилетах, но не придал этому значения. Когда мы перебегали через дорогу, мимо проехала белая машина. Тогда мы подумали, что люди в панике покидают место. Как выяснилось позже, это были террористы», - объяснила Евгения.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Около 20:00 часов четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам и посетителям объекта. Позже они проникли в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его. Преступники покинули место теракта и направились на белом авто в строну российско-украинской границы. Их удалось задержать в Брянской области рано утром 23 марта.
В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, 551 гражданин получил ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Потерпевшими по делу были признаны свыше 1,7 тысячи граждан. 22 марта исполняется ровно год со дня этой трагедии.
Ранее «Известия» сообщили, что СК завершил следственные действия с 19 обвиняемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
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