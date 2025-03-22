СМИ: Двое свидетелей покинули «Крокус» вместе с террористами и увидели их побег

Двое свидетелей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье рассказали, что покинули горящее здание одновременно с террористами и видели, как преступники уезжают с места ЧП на автомобиле. Об этом сообщает «Лента.ру».

Евгения, которая смогла выжить 22 марта 2024 года во время теракта, рассказала изданию, что она вместе со своим супругом спряталась в VIP-ложе, когда террористы открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник» в зале «Крокуса». По ее словам, стрельба не прекращалась. Но, когда преступники подожгли зал, и раздался звук сигнализации, она вместе с мужем убежала из помещения.

Выжившая девушка добавила, что они направились к тому входу, откуда пришли. По ее словам, изначально там была закрыта дверь, но позже ее удалось открыть сильным толчком. После этого, поделилась Евгения, они в первый раз лично увидели террористов, но те не отреагировали на них, так как, вероятно, уже собирались покинуть здание, смешавшись с толпой.

По ее словам, когда они вышли из «Крокус Сити Холла», то заметили, что в этот момент на улице еще не было представителей спецслужб, кроме машины ЧОПа.