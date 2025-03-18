Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» откроют 22 марта
Церемония открытия мемориала в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» запланирована на 22 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу компании «Крокус».
Как уточнили в организации, мероприятие начнется в полдень, участие в нем примут представители органов власти и общественных организаций. Монумент установят напротив концертного зала и второго павильона выставочного центра «Крокус Экспо», отмечает RT.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске.
Тогда вооруженные нападавшие открыли огонь по посетителям концертного зала и устроили поджог. В результате трагедии погибло 145 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны Йемена
- Франция разместит истребители с ядерными боеголовками у границы с Германией
- Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» откроют 22 марта
- Пригожин рассказал о семье и заботе в последние годы жизни Бедроса Киркорова
- Военкор Коц: Украина не планирует вторжение в Белгородскую область
- В Москве мошенники убедили пенсионерку передать им 39 миллионов рублей
- Трамп поддержал предложение Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ
- Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине
- «Дал команду!»: Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам Украины
- Путин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru