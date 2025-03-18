Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» откроют 22 марта

Церемония открытия мемориала в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» запланирована на 22 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу компании «Крокус».

Как уточнили в организации, мероприятие начнется в полдень, участие в нем примут представители органов власти и общественных организаций. Монумент установят напротив концертного зала и второго павильона выставочного центра «Крокус Экспо», отмечает RT.