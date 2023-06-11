СМИ: Двое россиян погибли в Таиланде
Двое россиян, девушка и молодой человек, погибли в таиландском городе Паттайя. Они попали в автомобильную аварию, передает телеканал Nation TV.
Журналисты сообщают, что машина, съехав с автомобильной дороги, врезался в пальмы. Остатки транспортного средства разбросало вокруг места аварии, сообщает RT.
По информации местных СМИ, имена россиянMiss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет, указаны в протоколе полиции, передает «Радиоточка НСН». .
Ранее российская 63-летняя туристка умерла из-за упавшего на людей дерева в Турции, передает агентство Anadolu.
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