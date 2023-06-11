СМИ: Двое россиян погибли в Таиланде

МЧС: 6 тысяч жителей Херсонской области эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС Гладков: в Белгородской области из-за схода 15 вагонов с рельсов приостановили движение электричек и пригородных поездов В Польше отвергли информацию о связи страны с подрывом «Северных потоков» АвтоВАЗ приостановил отгрузку новых автомобилей Lada Vesta в три дилерские центра в Москве Гидрометцентр: в Москве в воскресенье +16…+18, без осадков