СМИ: Двое россиян погибли в Таиланде

Двое россиян, девушка и молодой человек, погибли в таиландском городе Паттайя. Они попали в автомобильную аварию, передает телеканал Nation TV.

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Журналисты сообщают, что машина, съехав с автомобильной дороги, врезался в пальмы. Остатки транспортного средства разбросало вокруг места аварии, сообщает RT.

По информации местных СМИ, имена россиянMiss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет, указаны в протоколе полиции, передает «Радиоточка НСН». .

Ранее российская 63-летняя туристка умерла из-за упавшего на людей дерева в Турции, передает агентство Anadolu.

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ФОТО: РИА Новости
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