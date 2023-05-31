«Аэрофлот» назвал сроки возобновления полётов в Таиланд из регионов

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 7 июля прямых рейсов в столицу Таиланда из нескольких регионов. Компания распространила специальное сообщение об этом.

Регулярные полёты в Бангкок станут вновь доступны из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Больше всего рейсов – три в неделю – будут отправляться из Красноярска. «Аэрофлот» также выполняет прямые рейсы в Таиланд из Владивостока и Иркутска.