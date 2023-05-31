«Аэрофлот» назвал сроки возобновления полётов в Таиланд из регионов

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 7 июля прямых рейсов в столицу Таиланда из нескольких регионов. Компания распространила специальное сообщение об этом.

Регулярные полёты в Бангкок станут вновь доступны из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Больше всего рейсов – три в неделю – будут отправляться из Красноярска. «Аэрофлот» также выполняет прямые рейсы в Таиланд из Владивостока и Иркутска.

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Кроме того, с 2 июня авиаперевозчик нарастит количество рейсов на китайском направлении - в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Число вылетов увеличивается с трёх до четырёх в неделю.

Между тем, авиакомпания Georgian Airways, запустившая недавно прямые рейсы из Москвы в Грузию в рамках отмены ограничений на полёты, разочаровала россиян плохими условиями и дороговизной. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян.

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ФОТО: РИА Новости
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