СМИ: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта

Агентство ссылается на источник в Турции. По данным СМИ, обвиняемые прибыли в российскую столицу 2 марта на одном рейсе.

Ранее сообщалось, что террористы в течение двух месяцев проходили подготовку в одном из лагерей на территории Турции. Их вербовка проходила в Стамбуле. Во время посещения страны они получали инструкции от организаторов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Погибли 137 человек. Накануне Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов уголовного дела, напоминает «Радиоточка НСН».

