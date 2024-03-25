СМИ: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
Двое из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» прилетели в Москву в начале марта, пишет Reuters.
Агентство ссылается на источник в Турции. По данным СМИ, обвиняемые прибыли в российскую столицу 2 марта на одном рейсе.
Ранее сообщалось, что террористы в течение двух месяцев проходили подготовку в одном из лагерей на территории Турции. Их вербовка проходила в Стамбуле. Во время посещения страны они получали инструкции от организаторов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Погибли 137 человек. Накануне Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов уголовного дела, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru