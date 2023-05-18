СМИ: Двадцать диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область
Группа из двадцати диверсантов попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
«Пограничники отбили атаку», — отмечается в публикации.
По данным СМИ, диверсионно-разведывательной группе пришлось отойти из-за массированного встречного огня.
Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что действия украинских ДРГ зафиксированы на Купянском направлении. По словам офицера, диверсантов заметили в районах Новоселовского, Стельмаховки и Коломыйчихи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru