СМИ: Двадцать диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область

Группа из двадцати диверсантов попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

СМИ: В Крыму у железной дороги обнаружили засаду диверсантов

«Пограничники отбили атаку», — отмечается в публикации.

По данным СМИ, диверсионно-разведывательной группе пришлось отойти из-за массированного встречного огня.

Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что действия украинских ДРГ зафиксированы на Купянском направлении. По словам офицера, диверсантов заметили в районах Новоселовского, Стельмаховки и Коломыйчихи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры