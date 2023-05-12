СМИ: В Крыму у железной дороги обнаружили засаду диверсантов
12 мая 202310:05
Засаду диверсантов обнаружили около железной дороги в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, злоумышленники могли следить за составами, перевозящими военные грузы. Правоохранители обыскали укрытие и собрали улики.
«Причастных уже вовсю ищут», — отмечается в сообщении.
Ранее сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые планировали устроить диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги, напоминает РИА ФАН. По данным ведомства, злоумышленники действовали в интересах спецслужб Украины, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru