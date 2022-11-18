СМИ: два судна у «Северных потоков» перед ЧП занимались разведкой
Два судна с выключенными транспондерами, которые находились рядом с «Северными потоками» перед ЧП, могли заниматься разведкой, сообщает Die Welt со ссылкой на директора Балтийского фонда безопасности Отто Табунса.
По его словам, корабли могли следить, есть ли рядом с «Северными потоками» гражданские или военные судна других стран. Их наличие облегчило бы «поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения».
Табунс не исключил, что теракт на газопроводах могла совершить подводная лодка.
Как заявил ранее глава СВР России Сергей Нарышкин, у ведомства есть косвенные подтверждения связи сообщения Лиз Трасс с текстом «все сделано», когда она занимала пост премьера Британии, направленного госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после того, как были взорваны газопроводы «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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