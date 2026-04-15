Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
15 апреля 202617:24
Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона. Об этом в своём канале в Max заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате были ранены трое мужчин, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Ещё один беспилотник атаковал частный дом в городе Шебекино. Ранения получила женщина.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что один человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- СМИ: Тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
- Минпросвещения не планирует вводить в РФ единую школьную форму
- Сокуров одобрил возрождение Госкино без «ужасающей» цензуры
- Трамп: США открывают Ормузский пролив для всего мира
- Создатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов умер на 81 году жизни
- Путин назвал причины снижения ВВП
- Мучительная борьба Свинцова: Почему правительство игнорирует рекламу магов и ведьм
- Театровед рассказала о том, как хотели закрыть «Современник»
- В профсоюзе актеров возмутились, что молодежь не может попасть на ММКФ