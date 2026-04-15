Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

По его словам, в Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате были ранены трое мужчин, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Ещё один беспилотник атаковал частный дом в городе Шебекино. Ранения получила женщина.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что один человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

