Военный объяснил, откуда у Украины так много беспилотников
30 марта 202615:32
Количество беспилотников у Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось за счёт производства в Европе. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его мнению, украинцы и сами делают дроны, но «по мелкоте», а вот производство дальнобойных БПЛА поставили на поток в Европе.
«Там стараются, вся Европа работает... и производство там налажено и снарядов, и беспилотников», - заключил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки российские силы ПВО сбили 345 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
