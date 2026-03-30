Военный объяснил, откуда у Украины так много беспилотников

Количество беспилотников у Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось за счёт производства в Европе. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В Госдуме не поверили оправданиям Эстонии за украинские БПЛА

По его мнению, украинцы и сами делают дроны, но «по мелкоте», а вот производство дальнобойных БПЛА поставили на поток в Европе.

«Там стараются, вся Европа работает... и производство там налажено и снарядов, и беспилотников», - заключил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки российские силы ПВО сбили 345 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

