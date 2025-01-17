СМИ: Два человека пострадали в результате падения лифта в Москве

Лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, два человека пострадали, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Согласно данным, инцидент произошел в клинике на улице Миклухо-Маклая в столичном районе Коньково. Отмечается, что лифт с двумя пассажирами ехал с первого этажа на цокольный, но сорвался. Охранник, получивший ушибы, помог выбраться 74-летней пенсионерке, которая сломала лодыжку.

При обрушении лифта в переходе на востоке Москвы пострадали две женщины

При этом указывается, что в первый раз этот же лифт сорвался 13 января. Тогда все неполадки устранили аварийные службы.

Ранее сообщалось, что старым российским лифтам отложили срок замены на пять лет. Сейчас этот срок увеличили до 15 февраля 2030 года. До этой даты заменят 120 тысяч лифтов, причем в первую очередь поменяют подъемники, выработавшие ресурс прочности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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