СМИ: Два человека пострадали в результате падения лифта в Москве

При этом указывается, что в первый раз этот же лифт сорвался 13 января. Тогда все неполадки устранили аварийные службы.

Ранее сообщалось, что старым российским лифтам отложили срок замены на пять лет. Сейчас этот срок увеличили до 15 февраля 2030 года. До этой даты заменят 120 тысяч лифтов, причем в первую очередь поменяют подъемники, выработавшие ресурс прочности, передает «Радиоточка НСН».

